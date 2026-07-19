В Курске дроны попали в многоэтажные дома, есть пострадавшие

В Курске украинские беспилотники попали в четыре многоквартирных дома. По информации губернатора региона Александра Хинштейна, в одном из домов повреждены квартиры на трёх верхних этажах, в двух домах повреждены фасады, в четвёртом загорелась квартира.
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