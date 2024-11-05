Рудковская vs Загитова, СКА опять проиграл «Куньлуню», в «Реале» недовольны Мбаппе, КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова, Медведева у Собчак и другие новости

1. Рудковская обвинила Загитову в том, что режиссеры шоу Алины «тырили» контент у Евгения Плющенко, и предложила заключить пари по поводу продаж билетов: «Ты будешь рассказывать мне, что что такое солд-аут!?» 2.
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