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Не только о футболе

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    Было бы важнее и правильнее рассмотреть сначала нахальное,безграмотное,провокационное судейство арбитра в поле Сухого...Рудковская vs Заг...

Рудковская vs Загитова, СКА опять проиграл «Куньлуню», в «Реале» недовольны Мбаппе, КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова, Медведева у Собчак и другие новости

Рудковская vs Загитова, СКА опять проиграл «Куньлуню», в «Реале» недовольны Мбаппе, КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова, Медведева у Собчак и другие новости

1. Рудковская обвинила Загитову в том, что режиссеры шоу Алины «тырили» контент у Евгения Плющенко, и предложила заключить пари по поводу продаж билетов: «Ты будешь рассказывать мне, что что такое солд-аут!?» 2.

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Комментарии
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сергей озеров
Было бы важнее и правильнее рассмотреть сначала нахальное,безграмотное,провокационное судейство арбитра в поле Сухого,а также нашего &quot;лучшего&quot; безумного Карасева на ВАРе,и только потом вызывать игроков.
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22 час.
КУАТ
Карасёв непотопляемый.
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16 час.

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