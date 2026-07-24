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Клопп прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Германии

Клопп прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Германии

Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился эмоциями после назначения.Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился эмоциями после назначения.

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