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Агент Прохина: «Карпин не против ухода Данилы. Верю, что он поможет «Оренбургу»

Агент Прохина: «Карпин не против ухода Данилы. Верю, что он поможет «Оренбургу»

– Задача Данилы — получать игровое время на поле. Мы обсудили с «Ростовом», что было бы не самым плохим решением найти сейчас вариант по аренде.

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