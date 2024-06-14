Око за око, зуб за зуб!

Nikolay Zakharov

Вот все кому не лень пишут про санкции,да ещё в ужасающих размерах.А ведь давным давно надо было знать,что Запад никогда не смирится со своим поражением во 2-й Мировой войне,отсюда вывод:-надо всемерно укреплять и развивать свою экономику,а в России всегда все делается "раком". За экономику страны отвечают выпускники Западных институтов,мало того свое ВШЭ заполонили препода из тех же западных академий,результаты плачевные,только сейчас начали что-то соображать,хотя и не очень,что с экономикой что-то делать надо. Как бы поздно не было, ситуация доведена до острого конфликта с западом, мы можем все оказаться в ядерном угаре.