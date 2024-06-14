Медвежий угол
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Медвежий угол

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Око за око, зуб за зуб!

Око за око, зуб за зуб!

Дорогой  наш  Димитрий    Грозные  Очи     ЖЖОТ  напалмом:Вот и новые американские санкции. Скоро будут и новые европейские.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Вот все кому не лень пишут про санкции,да ещё в ужасающих размерах.А ведь давным давно надо было знать,что Запад никогда не смирится со своим поражением во 2-й Мировой войне,отсюда вывод:-надо всемерно укреплять и развивать свою экономику,а в России всегда все делается &quot;раком&quot;. За экономику страны отвечают выпускники Западных институтов,мало того свое ВШЭ заполонили препода из тех же западных академий,результаты плачевные,только сейчас начали что-то соображать,хотя и не очень,что с экономикой что-то делать надо. Как бы поздно не было, ситуация доведена до острого конфликта с западом, мы можем все оказаться в ядерном угаре.
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ВВ
Владимир Витковский
Прав на 1000%, объявить премии за нанесение ущерба пиндосии и гейропе любым способом.
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