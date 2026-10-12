Дождь и порывистый ветер: прогноз погоды в Алматы

В Алматы в понедельник, 12 октября, ожидается переменная облачность. По данным Казгидромета, днём температура воздуха составит +20…+22 °C, возможен дождь, передает inAlmaty.
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