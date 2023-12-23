LGM-35A Sentinel – новая ракета, старые проблемы

В трудном положении«Одна из ракетно-ядерных программ ВВС США находится в трудном положении и может столкнуться с ростом затрат», – заявил Фрэнк Кендалл, министр военно-воздушных сил США, выступая 14 ноября на онлайн-мероприятии, организованном аналитическим «Центром новой американской безопасности», и сообщил, что он «.
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