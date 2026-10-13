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Татар-информ

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ВТБ Мои Инвестиции: Инвесторы РТ переходят на короткие облигации и «семейные» по

ВТБ Мои Инвестиции: Инвесторы РТ переходят на короткие облигации и «семейные» по

Главные тенденции года на рынке частных инвестиций в Татарстане: ставка на короткие облигации и фонды денежного рынка, запрос на «семейный капитал» и растущий интерес к исламскому банкингу.

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