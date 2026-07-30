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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» за 25 млн евро купил лучшего бомбардира «Леванте» и лучшего молодого игрока сезона Ла Лиги Эспи. Контракт – до 2031 года

« Реал » объявил о трансфере нападающего Карлоса Эспи из « Леванте ». 21-летний футболист подписал соглашение с мадридским клубом сроком до 30 июня 2031 года.

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