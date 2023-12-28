Сцены фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут из-за «голой вечеринки»

Некоторые сцены предновогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут, так как в кинокартине были задействованы Филипп Киркоров и Anna Asti, посетившие «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой.
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