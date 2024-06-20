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Новости экономики России

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Аналитик JPMorgan рекомендует присмотреться к акциям ИТ-компаний Китая

Аналитик JPMorgan Алекс Яо, соруководитель исследования TMT в Азии, известный своими «медвежьими» прогнозами, советует присмотреться к акциям китайских технологических компаний, потенциал роста которых составляет от 20% до 25%, пишет Bloomberg.

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