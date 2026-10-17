КНДР провела учения по запуску стратегической ракеты средней дальности — изменяющую траекторию полета на малых высотах, использующую технологии ИИ, в результате поражение цели «неизбежно», сообщила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, председатель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, 17 октября передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым