В Омске к теплу подключили все жилые дома. Об этом сообщил глава регионального минэнерго Владимир Шнипко со ссылкой на данные мэрии.
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