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Газета.ру

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Юрист Варшавер: с 1 сентября изменятся правила расчета оплаты сверхурочной работы

Юрист Варшавер: с 1 сентября изменятся правила расчета оплаты сверхурочной работы

С 1 сентября 2026 года начинают действовать два федеральных закона, корректирующих Трудовой кодекс РФ: они меняют правила привлечения к сверхурочной работе, оплаты труда, отпусков, увольнений, неполного графика и срочных договоров.

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