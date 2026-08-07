Юрист Варшавер: с 1 сентября изменятся правила расчета оплаты сверхурочной работы

С 1 сентября 2026 года начинают действовать два федеральных закона, корректирующих Трудовой кодекс РФ: они меняют правила привлечения к сверхурочной работе, оплаты труда, отпусков, увольнений, неполного графика и срочных договоров.
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