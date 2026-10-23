Австрия продолжает бездумно двигаться в сторону антироссийской политики Запада, и высылка дипломатов из Вены - еще один такой недружественный шаг.
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