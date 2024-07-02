Специалист Бийчук: мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

Они могут получить доступ к банковским счетам или другим аккаунтам пользователя Мошенники придумали новую легенду для обмана граждан России – они представляются сотрудниками сотовых операторов и сообщают о якобы произошедшем сбое в системе, передает издание «Царьград», ссылаясь на интервью РИА «Новости» с директором продукта «Защитник» МТС Андреем Бийчуком.