Называющая жену Макрона мужчиной журналистка запросила убежище в России

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. Независимая журналистка Наташа Рей, осужденная во Франции за свои заявления о том, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, попросила политическое убежище в России.
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