Глава Верховного совета Хакасии Сокол: кадровая политика правительства региона станет жестче

В правительстве Хакасии начались перестановки после рекомендаций Верховного Совета. Глава региона Валентин Коновалов принял решение отправить в отставку министра физической культуры и спорта Сергея Кочана.
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