Авторитетному предпринимателю Александру Ясину предъявлены новые обвинения

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю предъявило обвинение по второму уголовному делу в отношении лидера ОПГ «Трифоновские», предпринимателя и руководителя Федерации кудо Дальневосточного федерального округа Александра Ясина.
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