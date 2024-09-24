Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ зачистили от нацистов поселок в Суджанском районе Курской области.
Жёсткие кадры: трупами боевиков ВСУ завалены Борки в Курском приграничье (ВИДЕО 18+)
Комментарии
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ЕК
Евгений Кузнецов
Что за дебилы составляют страницы МИРТЕСЕН ??? Пишут "Публикуем очередную небольшую подборку с уничтоженными боевиками ВСУ, трупами которых завален этот район.". А публикуют трупы с Нагорного Карабаха !!! Идиоты, бля ...
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14 час.
Александр Ляшенко
В редакции сидят ЕГЭшники, они в коматозном состоянии от предстоящей работы.Повтор страниц зашкаливает, хотя с другой стороны, похоже на информационную диверсию ЦРУ и ЦИПСОты
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14 час.
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