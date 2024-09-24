Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Надеюсь, он не один такой.Русский герой из ...
  • НС
    Их бы самих засунуть в списанный вертолёт и поджечь....Школьники сожгли ...
  • НС
    даааа... Я тоже был возмущён , когда прочёл что оказывается на территорию музея ВВС в Монино проникали какие-то уроды...Школьники сожгли ...

Жёсткие кадры: трупами боевиков ВСУ завалены Борки в Курском приграничье (ВИДЕО 18+)

Жёсткие кадры: трупами боевиков ВСУ завалены Борки в Курском приграничье (ВИДЕО 18+)

Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ зачистили от нацистов поселок в Суджанском районе Курской области.

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Комментарии
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ЕК
Евгений Кузнецов
Что за дебилы составляют страницы МИРТЕСЕН ???  Пишут &quot;Публикуем очередную небольшую подборку с уничтоженными боевиками ВСУ, трупами которых завален этот район.&quot;. А публикуют трупы с Нагорного Карабаха !!! Идиоты, бля ...
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14 час.
Александр Ляшенко
В редакции сидят ЕГЭшники, они в коматозном состоянии от предстоящей работы.Повтор страниц зашкаливает, хотя с другой стороны, похоже на информационную диверсию ЦРУ и ЦИПСОты
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14 час.

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