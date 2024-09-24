Что за дебилы составляют страницы МИРТЕСЕН ??? Пишут "Публикуем очередную небольшую подборку с уничтоженными боевиками ВСУ, трупами которых завален этот район.". А публикуют трупы с Нагорного Карабаха !!! Идиоты, бля ...

Александр Ляшенко

В редакции сидят ЕГЭшники, они в коматозном состоянии от предстоящей работы.Повтор страниц зашкаливает, хотя с другой стороны, похоже на информационную диверсию ЦРУ и ЦИПСОты