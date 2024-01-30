В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»

В Рязанском художественном музее действует постоянная экспозиция народных промыслов региона. В рамках цикла «День шедевра» мы рассказывали о скопинской керамике, михайловском кружеве, сакральных предметах рязанского народного костюма.
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