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В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»

В Рязанском художественном музее действует постоянная экспозиция народных промыслов региона. В рамках цикла «День шедевра» мы  рассказывали о скопинской керамике,  михайловском кружеве, сакральных предметах рязанского народного костюма.

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