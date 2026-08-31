С 1 сентября введено новое правило на заправках. Резкое решение правительства

Кабмин временно разрешил продавать на АЗС бензин и дизель более низких экологических классов. Теперь заправки смогут торговать топливом, которое раньше уходило только по внутренним контрактам НПЗ.
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