Бывший офицер Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис проинформировал о том, что, даже отказавшись от ведения переговорного процесса, глава киевского режима Владимир Зеленский не сумеет сделать свои войска сильнее.
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