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В Брянске объяснили «вброс» бюллетеней на одном из участков

В Центре общественного наблюдения Брянской области заявили, что инцидент с «вбросом» стопки бюллетеней на участке в поселке Клетня является ошибкой члена участковой избирательной комиссии, которая неправильно поняла процедуру голосования на дому.

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