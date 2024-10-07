«Путин придёт, порядок наведёт»: в день рождения президента России на улицах Киева расклеили сотни листовок Сегодня президент России Владимир Путин отмечает свой 72-й день рожденья.
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«Путин придёт, порядок наведёт»: в день рождения президента России на улицах Киева расклеили сотни листовок Сегодня президент России Владимир Путин отмечает свой 72-й день рожденья.
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