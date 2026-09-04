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Царьград

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People: Медведь убил пожилого мужчину в Нью-Мексико 20 августа

People: Медведь убил пожилого мужчину в Нью-Мексико 20 августа

В штате Нью-Мексико 20 августа медведь ворвался в дом 67-летнего Бенджамина Галоны и напал на него. После вызова Кейси, пасынка пострадавшего, полиция ликвидировала животное.

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