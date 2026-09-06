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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» пропустил от «Челси» на 2-й минуте. В трех предыдущих матчах сезона не было ни одного пропущенного

«Арсенал» пропустил на 2-й минуте матча с « Челси ». Встреча 3-го тура АПЛ проходит на «Эмирейтс Стэдиум» (0:1, первый тайм).

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