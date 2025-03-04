В Петербурге начали реконструировать водопроводную магистраль на Свердловской набережной

Новый водовод существенно уменьшит риск аварий в Красногвардейском и Калининском районах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начало реконструкцию важного участка водопроводной магистрали диаметром 900 мм и длиной около 300 метров на Свердловской набережной в районе пересечения с Пискаревским проспектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии