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Удовлетворявшего себя в Москве на людях фаллическим предметом мужчину арестовали

Удовлетворявшего себя в Москве на людях фаллическим предметом мужчину арестовали

Демонстрация неуважения к обществу привела за решетку гражданина Айрата Газизуллина. Он матерился и самоудовлетворялся при помощи некоего фаллического предмета в общественном месте, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.

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