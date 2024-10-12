Удовлетворявшего себя в Москве на людях фаллическим предметом мужчину арестовали

Демонстрация неуважения к обществу привела за решетку гражданина Айрата Газизуллина. Он матерился и самоудовлетворялся при помощи некоего фаллического предмета в общественном месте, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
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