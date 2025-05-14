Baijiahao: Путин в ответ на провокации ударил по больному месту Японии

Решение президента России Владимира Путина посетить осенью Китай для празднования 80-летия Победы над японскими милитаристами вызвало гнев действующего руководства дальневосточного островного государства.
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