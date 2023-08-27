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Лука Банки: «Янис Тимма не попал в заявку из-за травмы. Мой выбор игроков основан исключительно на фактах»

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки внес ясность, почему форвард Янис Тимма не попал в заключительную заявку сборной.

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