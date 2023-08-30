Военное обозрение

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США рассматривают возможность поставки Тайваню высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM

США рассматривают возможность поставки Тайваню высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM

Тайвань в ближайшее время может получить на вооружение американские высокоточные крылатые ракеты AGM-158 JASSM с дальностью 370 км.

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