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В Госдуме предложили наказывать за содействие международным организациям

В Госдуме предложили наказывать за содействие международным организациям

Депутаты Госдумы подготовили три законодательные инициативы, направленные на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram.

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