Глава Shift Up “следует инстинктам” при создании красивых женщин в играх Хён-тк...

Глава Shift Up “следует инстинктам” при создании красивых женщин в играхХён-ткэ Ким, глава студии Shift Up, сообщил, что присутствие в играх студии “сексуальных женских персонажей” полностью соответствует и его личным предпочтениям, и желаниям игроков.
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