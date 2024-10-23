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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Глава Shift Up “следует инстинктам” при создании красивых женщин в играх Хён-тк...

Глава Shift Up “следует инстинктам” при создании красивых женщин в играх Хён-тк...

Глава Shift Up “следует инстинктам” при создании красивых женщин в играхХён-ткэ Ким, глава студии Shift Up, сообщил, что присутствие в играх студии “сексуальных женских персонажей” полностью соответствует и его личным предпочтениям, и желаниям игроков.

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