Самая маленькая и уютная квартирка на 9 квадратных метров с полноценной кроватью

Кто бы мог подумать, что бывают квартиры настолько маленькие?! Да здесь всего 9 квадратных метров и в этой квартире есть почти все необходимое для жизни, а самое главное то, что есть кровать, полноценная двуспальная кровать.
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