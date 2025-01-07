«Как две капли воды…» Знаменитости и их дочери, которые очень похожи

Оглавление Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина Виктория и Василиса Володины Елизавета Хорошилова и Екатерина Климова Показать ещё Приветствуем! В мире шоу-бизнеса часто возникают вопросы — на кого же похожи их дети?! В нашей сегодняшней подборке нет сомнений.