«Аллигаторы» сорвали ротацию боевиков в зоне СВО

В зоне специальной операции ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор», транспортно-боевого Ми-35М и многоцелевого Ми-8 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».
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