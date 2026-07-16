Сотрудников госкомпаний торопят с переездом в регионы: поставлены четкие сроки - к 30 сентября ускориться

irina как же я с вами согласна... мне иногда кажется, что мы все втросортники по сравнению с ними... а как же иначе? столичники... мой зять получает за ту же работу в регионе в 4 раза меньше... условия им , изнеженным, создавайте. 2 тыс халявщиков. Пусть привыкают к условиям работы простых смертных

Вячеслав Дегтярев . Важно, чтобы местные жители не чувствовали себя «второсортными» на фоне приехавших столичных специалистов. Напротив, интеграция должна быть органичной. Местные власти должны стать полноценными партнерами, а не просто наблюдателями. Курс на децентрализацию — это смелый и необходимый шаг. Россия слишком велика, чтобы вся её деловая жизнь концентрировалась в пределах МКАД. Если проект удастся реализовать грамотно, мы получим новую модель развития страны, где регионы станут не просто сырьевыми придатками или "спальными районами", а полноценными центрами принятия решений. 30 сентября станет важной вехой: мы узнаем, насколько решительно настроено правительство в этом "великом переселении" корпораций. Будем надеяться, что за цифрами отчетов не потеряется главный ресурс — люди. и депутатов ГД РФ переселить по своим округам от которых баллотировались тоже обязать там на месте решать вопросы населения, а приезжать два раза в год на пленарные сессии которые поводятся по две недели весной и осенью..... - экономия бюджета будет огромная..... с ними и помощники будут местные и за квартиры в Москве платить не надо да и многое другое сократится по содержанию и ГД РФ и Совета Федерации РФ........ ПУСТЬ НА МЕСТАХ РЕШАЮТ ДАННЫЕ ОБЕЩАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ и БЛИЖЕ К НАРОДУ БУДУТ и местные власти не смогут ВОРОВАТЬ .......... - получится полный контроль за беспределом местных "КНЯЗЬКОВ" и их "ДОВЕРЕННЫХ" будет.........