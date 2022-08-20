Михаил Хазин: «Идет умышленное разрушение оборонных предприятий России» 

Экономист Михаил Хазин рассказал о начале рейдерской кампании по банкротству и уничтожению оборонных предприятий России.
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