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Михаил Хазин: «Идет умышленное разрушение оборонных предприятий России» 

Михаил Хазин: «Идет умышленное разрушение оборонных предприятий России» 

Экономист Михаил Хазин рассказал о начале рейдерской кампании по банкротству и уничтожению оборонных предприятий России.

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