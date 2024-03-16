Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования отражены

Деструктивное воздействие на систему не повлияло на процесс электронного голосования Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух сообщил столичным журналистам, что все DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно отражены.
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