Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования отражены

Деструктивное воздействие на систему не повлияло на процесс электронного голосования Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух сообщил столичным журналистам, что все DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно отражены.