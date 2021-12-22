Эксперты нашли у Юлии Медведевой "любовный треугольник"

Суд по иску экс-сотрудницы АСВ превратился в обсуждение ее "интимной жизни".В Петроградском районном суде Северной столицы накануне продолжились судебные разбирательства между экс-сотрудницей АСВ Юлией Медведевой, и журналистами The Moscow Post.