РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Шеф-повар из Ростокина поделился праздничным рецептом шаурмы

Недавно отмечался Международный день шаурмы. Шеф-повар с 45-летним стажем с Малахитовой улицы Александр Цыганов рассказал о разновидностях этого блюда в разных странах и поделился своим фирменным рецептом.

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