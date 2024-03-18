Шеф-повар из Ростокина поделился праздничным рецептом шаурмы

Недавно отмечался Международный день шаурмы. Шеф-повар с 45-летним стажем с Малахитовой улицы Александр Цыганов рассказал о разновидностях этого блюда в разных странах и поделился своим фирменным рецептом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии