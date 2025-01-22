Новые власти Сирии расторгли инвестиционное соглашение с Россией по порту Тартус

Протурецкие боевики в Сирии, прилежно старающиеся притвориться эффективной и даже демократической властью на фоне жестокости и мести бывшим оппонентам, взялись за разрыв прежних связей с Россией, расчищая путь своим патронам из Анкары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии