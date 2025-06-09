5 шансов для Аркадия

ВС РФ уничтожили и захватили 26 из 31 танка "Абрамс"Вооруженные силы России уничтожили 26 американских танков Abrams, таким образом, у ВСУ осталось пять танков из 31, полученного от США, следует из подсчетов РИА Новости.
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