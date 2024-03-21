Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность повышения народного благосостояния

Наньчан, 20 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул важность удовлетворения ожиданий народных масс относительно высоко качества жизни и повышения народного благосостояния в процессе продвижения высококачественного развития.
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