Смотря кто здесь «дура»: после откровений Диброва о Бузовой возникли вопросы

Бывший заклинатель миллионов признался, что упал в глазах друзей-интеллектуалов. Дмитрий Дибров и Ольга Бузова кадр шоуДмитрий Дибров признался недавно, что после его появления в шоу «Это нормально?» вместе с Ольгой Бузовой над ним начали издеваться приятели-интеллектуалы.