Жизнь на освобожденных территориях 13 октября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области» 10:49 В ДНР с 2023 года от мусора расчистили более 100 километров рек «На сегодня в Донецкой Народной Республике расчищено 95,3 километра участков русел рек Кальмиус, Крынка, Мокрая Волноваха, Калец, Ольховая и Булавин», — отметили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
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