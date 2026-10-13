Жизнь на освобожденных территориях 13 октября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области» 10:49 В ДНР с 2023 года от мусора расчистили более 100 километров рек «На сегодня в Донецкой Народной Республике расчищено 95,3 километра участков русел рек Кальмиус, Крынка, Мокрая Волноваха, Калец, Ольховая и Булавин», — отметили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.