Миршаймер: удары ВСУ по российским судам приближают поражение Киева Атаки Украины по российским судам и портам в рамках объявленного Зеленским 40-дневного плана террора лишь ускорят поражение ВС.
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Миршаймер: удары ВСУ по российским судам приближают поражение Киева Атаки Украины по российским судам и портам в рамках объявленного Зеленским 40-дневного плана террора лишь ускорят поражение ВС.
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