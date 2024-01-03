Из России выдворят 40 мигрантов после задержаний в Петербурге в новогоднюю ночь

Санкт-Петербургские суды продолжают рассматривать дела о нарушении миграционного законодательства. В последнее время было принято решение о выдворении из страны еще 40 мигрантов после их задержания в Петербурге в новогоднюю ночь, пишет Газета.
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