Обменяются вирусами: в России после 1 сентября вырастет заболеваемость ОРВИ

После начала учебного года в России закономерно вырастет заболеваемость респираторными инфекциями. Геннадий Онищенко объяснил это тем, что миллионы школьников и студентов после летних каникул одновременно вернутся в коллективы и начнут обмениваться привезенными из разных регионов и стран штаммами вирусов.
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